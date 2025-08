Escola de Dança da UFMS abre inscrições para 18 turmas no segundo semestre de 2025

Reprodução UFMS

A Escola de Dança da UFMS inicia o segundo semestre de 2025 com a oferta de 18 turmas em diversas modalidades, atendendo públicos a partir dos cinco anos de idade. Entre as opções disponíveis estão dança contemporânea, dança do ventre, danças brasileiras, balé, jazz e, como novidade, aulas de K-Pop para crianças e adultos. As inscrições para novos alunos ocorrem de 4 a 17 de agosto, por meio da página oficial da Escola de Dança da UFMS.

Lia também ressalta que o projeto é um espaço importante para prática, pesquisa e formação artística, reunindo professores, técnicos-administrativos e estudantes em atividades que vão além da sala de aula. “Para a comunidade externa, representa uma oportunidade de acesso democrático à arte e ao movimento, promovendo bem-estar físico, expressão corporal e integração social”, completa.

Coordenadora do projeto e coreógrafa, Mariana Cavalcante enfatiza os múltiplos benefícios da dança para diferentes faixas etárias. “A dança contribui para o desenvolvimento motor, coordenação e consciência corporal nas crianças, além de estimular a criatividade e a socialização. Já para jovens e adultos, melhora a saúde cardiovascular, a postura e a flexibilidade, além de reduzir o estresse e a ansiedade”, afirma. Mariana também destaca como diferencial a taxa única de R$ 250 para todo o semestre, que pode ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). “É uma oportunidade acessível para quem deseja praticar dança com uma equipe qualificada e experiente”, ressalta.

As aulas serão coletivas e acontecerão na Cidade Universitária, no anexo da Academia Escola e no auditório Prof. Luís Felipe de Oliveira (Setor 3). As turmas funcionarão durante a semana e também aos sábados, com os horários e modalidades detalhados no edital de inscrição. A oferta conta ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, que disponibilizará uma professora para ministrar aulas de balé e jazz.

Depoimentos que inspiram

No primeiro semestre deste ano, o projeto contou com a participação de quatro estudantes e uma técnica-administrativa, reunindo aproximadamente 150 alunos.

A estudante de Ciências Sociais Isabela de Sá participou da turma de balé adulto e pretende continuar nas aulas intermediárias. “Foi meu primeiro contato com a Escola de Dança e tem sido uma experiência maravilhosa. O balé me traz um sentimento de recomeço, de reencontro com uma paixão de infância. Para além do exercício físico, é algo que toca várias áreas da minha vida”, compartilha.

Já Angy Hori, aluna de Fisioterapia, escolheu o jazz como forma de manter o corpo ativo e se reconectar com a dança. “Comecei em abril e percebo ganhos significativos na minha qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente. Além disso, a expressão corporal me ajuda a externalizar emoções. Os professores têm um cuidado especial, respeitando o ritmo de cada aluno, o que torna as aulas ainda mais agradáveis”, comenta.

