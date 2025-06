Estará o Cuiabá realmente na corrida pela Série A?

Não somos bons especialistas em previsões de futuro, mas olhando para os jogos já disputados na Série B, podemos tirar algumas conclusões e aventurar-nos a fazer algum futurismo. Como deve saber, 4 equipas irão subir à Série A no final da temporada e todos querem saber quem são. Apesar de ainda não podermos concluir isso, podemos olhar para os dados que temos e perceber quais são as favoritas a fazê-lo.

Será que o Cuiabá é uma delas? Apesar de não ser uma das favoritas entre as casas de apostas a subir, o Cuiabá está a começar bem, mesmo depois da recente derrota frente ao Operário. É, atualmente, 5º classificado e está a apenas dois pontos do 2º classificado. É, por isso, um candidato à subida. Mas quem serão os principais concorrentes? Vamos-lhe mostrar os 3 principais.

Os principais adversários do Cuiabá na luta pela subida

A seguir, vamos analisar o que dizem os odds da Stake.com sobre a promoção para a Série A. Se você quiser comparar diferentes odds entre várias plataformas, o site Oddspedia oferece uma comparação detalhada. Vale destacar a importância de escolher casas de apostas com bônus, como a própria Stake, que oferece promoções atrativas para novos usuários. Esses bônus são testados e analisados pela equipe do Oddspedia, proporcionando mais segurança e benefícios para quem aposta.

Athletico PR

Depois de 12 anos na Série A, o Athletico PR foi uma das equipas que, a par do Cuiabá, desceu para a Série B no ano passado. É por isso o principal candidato à subida e não, não somos nós que o dizemos. Quem o diz são as casas de apostas que os apontam como favoritos à vitória com uma odd de 3.70. Para além disso, o facto de terem contratado 12 jogadores novos para esta temporada mostra como estão empenhados na subida.

Infelizmente para os seus torcedores, esses reforços não estão a criar grandes problemas para as equipas adversárias. O Athletico PR é atualmente 9º classificado e nos últimos 5 jogos apenas conseguiu vencer uma vez, mostrando que estão muito abaixo do que seria expectável.

Goias

O Goias é a segunda equipa mais provável de vencer o campeonato segundo as casas de apostas. Com uma odd de 3.70, estão colados ao Athletico PR no que diz respeito a favoritismo. Contudo, na classificação, estão bem longe um do outro. O Goias é 1º com 16 pontos e só perdeu uma vez desde que começou a competição.

E as contratações continuam a chegar. Acaba de reforçar a equipa com a contratação do meia Martín Benitez, jogador que estava no América-MG. Por curiosidade, o América-MG, equipa que está envolvida numa grande polêmica, é o 3º clube com maior probabilidade de vencer a competição.

América-MG

Ainda assim, a odd é bastante diferente da dos dois clubes já apresentados. A equipa tem uma odd de 11 para vencer a Série B, o que demonstra que não há grande confiança por parte das casas de apostas que esta equipa seja a vencedora da competição. A equipa fez um grande investimento para atacar a subida esta época.

Do ponto de vista desportivo isso é do agrado dos torcedores porque dá mais opções ao mister Alberto Valentim para apresentar um futebol de qualidade. Do ponto de visto financeiro isso pode não ser tão vantajoso. Após o recente balanço financeiro feito no time, chegou-se à conclusão que existe um déficit de mais de 58 milhões de reais, resultante de uma queda de 164% em relação a 2023, quando fechou com um prejuízo de cerca de 22 milhões de reais.

Há um underdog na corrida pelo título

Há uma equipa que passou despercebida na mira das casas de apostas. O Remo está a fazer sucesso na Série B. Estão a apenas 1 ponto do 1º classificado Goiás e são a única equipa do campeonato que ainda não sabe o que é perder. Se olharmos para as odds, eles são a penúltima equipa no que diz respeito a favoritismo, mas já vai perceber que as odds podem não estar em concordância com o seu desempenho atual.

O time azulino acumula 15 pontos após sete rodadas, fruto de quatro vitórias e três empates, ocupando a vice-liderança da competição. Este desempenho iguala a melhor campanha de um clube paraense na Série B de pontos corridos, marca que só havia sido alcançada pelo Paysandu há 10 anos. O Remo venceu América-MG, Coritiba, Amazonas e Vila Nova, todos em casa, e empatou fora contra Ferroviária, Botafogo-SP e Criciúma. Esta série invicta coloca os azulinos como fortes candidatos a uma vaga na Série A, algo que não acontece há 32 anos.

Conclusão

A Série B de 2025 está a mostrar-se imprevisível, com algumas equipas tradicionais a enfrentar dificuldades enquanto outras surpreendem positivamente. Apesar de o Athletico PR e o Goiás serem apontados como favoritos pelas casas de apostas, o desempenho do Remo tem sido notável, desafiando as expectativas iniciais. O Cuiabá, por sua vez, mantém-se firme na luta pela subida, apesar de não figurar entre os principais favoritos. Com o campeonato ainda no início, tudo pode acontecer, e os próximos jogos serão determinantes para consolidar quem realmente estará na corrida pela tão desejada vaga na Série A.