Fausto Silva deixará programa na Band após um ano e meio

Foto: Band/Rodrigo Moraes

Em um comunicado enviado pela assessoria da emissora, foi anunciado que Fausto Silva, renomado apresentador de televisão, deixará seu programa na Band após um ano e meio. De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada "em comum acordo com a Band" e a saída do apresentador ocorrerá no segundo semestre.

Durante sua passagem pela Band, Faustão contou com o apoio em palco de seu filho João Guilherme e da apresentadora Anne Lottermann, proporcionando uma dinâmica única ao programa.

A mudança para a Band aconteceu após a saída de Faustão da Globo, emissora na qual ele esteve por impressionantes 32 anos. Na época, a Globo informou que o apresentador havia decidido encerrar sua jornada à frente de programas semanais, encerrando assim seu contrato de longa data.