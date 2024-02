Juliana Monteiro conta sua trajetória no O Pantaneiro Podcast, ouça

Ikaro Souza

O Pantaneiro Podcast teve o prazer de receber, na última quarta-feira, uma das mais promissoras talentos da música sertaneja. Juliana Monteiro compartilhou não apenas sua música, mas também suas experiências e trajetória com os ouvintes.

Nascida e criada em Aquidauana, Juliana Monteiro tem se destacado no cenário musical como a mais nova revelação da música sertaneja. Sua paixão pela música e seu talento natural têm lhe proporcionado um reconhecimento crescente, não só na região, mas em todo o estado do Mato Grosso do Sul.

Além de sua carreira na música, Juliana também já foi apresentadora do programa "Meu MS", da TV Morena, onde pôde explorar ainda mais seu amor pelo estado e por suas raízes. Sua versatilidade e carisma a tornaram uma figura querida e respeitada, tanto no meio musical quanto televisivo.

Ouça: