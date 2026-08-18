Morre Laura Cardoso, aos 98 anos, ícone da televisão brasileira

Laura Cardoso estava prestes a completar 99 anos / Divulgação

A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos, nesta terça-feira (18), em São Paulo. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da artista no Instagram. De acordo com informações da Agência Brasil, o velório teve início às 07h (de MS) e segue até as 13h (de MS), na Funeral Home, localizada na Rua São Carlos do Pinhal, nº 376, no bairro Bela Vista, na capital paulista.

Laura Cardoso nasceu Laurinda de Jesus Balleroni e completaria 99 anos em setembro. Considerada uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, ela construiu uma carreira de mais de oito décadas, com trabalhos marcantes no teatro, cinema e televisão.

Na televisão, Laura interpretou mais de 60 personagens e ficou especialmente conhecida por papéis como dona Izaura, em Mulheres de Areia; Guiomar, em A Viagem; e Sinhana Coragem, em Irmãos Coragem. Já aos 90 anos, esteve no elenco de Sol Nascente, como dona Sinhá, e de O Outro Lado do Paraíso, interpretando Caetana de Souza.

Premiações

Ao longo da carreira, a atriz recebeu diversos reconhecimentos por seus trabalhos. Laura foi vencedora do Grande Otelo na categoria de atriz coadjuvante por Copacabana (2002), O Outro Lado da Rua (2005) e De Onde Eu Te Vejo (2017).

Também recebeu cinco vezes o prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). Na televisão, foi premiada como Melhor Atriz por Os Apóstolos de Judas (1977) e Irmãos Coragem (1995). No cinema, recebeu o reconhecimento por Através da Janela (2001).

No teatro, foi premiada pela APCA por Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu (1990) e Vereda da Salvação (1993).

Pelo conjunto de sua obra, Laura recebeu o Prêmio Guarani Honorário, em 2021, e o Troféu Oscarito, no Festival de Gramado, em 2023. Também conquistou duas vezes o Troféu Imprensa de Melhor Atriz, por A Noite Eterna (1963) e Moulin Rouge, a Vida de Toulouse-Lautrec (1964).

Homenagens

A morte da atriz provocou manifestações de nomes importantes da dramaturgia brasileira nas redes sociais.

O ator Miguel Falabella publicou uma foto ao lado de Laura e destacou a dimensão de seu talento. Já Ary Fontoura chamou a artista de “amiga querida” e “companheira de tantas caminhadas”.

A atriz e cantora Zezé Motta também homenageou Laura, afirmando que a arte brasileira se despede de uma de suas grandes damas.

Com uma trajetória que atravessou diferentes gerações e fases da televisão, do cinema e do teatro brasileiros, Laura Cardoso deixa um dos mais importantes legados da dramaturgia nacional.