O Pantaneiro lança Podcast para celebrar histórias e debater a região

Estúdio do podcast / Ronald Regis / O Pantaneiro

Hoje, o Jornal O Pantaneiro marca um novo capítulo na sua longa história de 58 anos. As portas serão abertas para uma nova plataforma: "O Pantaneiro Podcast".

Às 17h, os amantes da região pantaneira poderão mergulhar em conversas animadas e reflexões relevantes, tudo isso diretamente nas redes sociais do jornal, incluindo Youtube e Facebook.

Este primeiro episódio terá como convidado especial o Diretor do Jornal, José Lima Neto. Com quase cinco décadas de experiência jornalística.

O estúdio do podcast está localizado na sede do jornal. O diferencial do podcast é a interação com a audiência, que terá a oportunidade de participar ao vivo, compartilhando perguntas e comentários durante a transmissão.



Veja as fotos: