O Pantaneiro Podcast destaca impacto do Hospital do Amor com líderes locais

Adriano Rodrigues e Reinaldo Kastanha / O Pantaneiro

Nesta quarta-feira, dia 29, o Pantaneiro Podcast promete mais um episódio especial que revelará o impacto do trabalho do Hospital do Amor de Barretos na região pantaneira. O programa contará com a presença do vereador e radialista Reinaldo Kastanha e do empresário Adriano Rodrigues.

O Hospital do Amor, reconhecido por sua atuação exemplar na área da saúde, tem desempenhado um papel crucial no amparo a pacientes com câncer no Brasil.

Estúdio do O Pantaneiro Podcast - Foto: Ronald Regis

O bate-papo será transmitido ao vivo no YouTube, a partir das 17h.



Para aqueles que não puderem assistir à transmissão ao vivo, o episódio estará disponível posteriormente no Spotify.