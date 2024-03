O Pantaneiro Podcast recebe hoje o renomado chef Amon Assis

Arquivo Pessoal

Em uma oportunidade imperdível para os amantes da gastronomia e admiradores da culinária diversificada, o "Pantaneiro Podcast" tem o prazer de anunciar a participação especial do Chef de cozinha Amon Assis. O podcast está marcado para hoje, dia 11, a partir das 17h, com transmissão ao vivo pelos canais do Youtube e Facebook do Jornal O Pantaneiro.

Nascido em Mato Grosso do Sul, Amon Assis é um nome de peso na culinária, conhecido por sua vasta formação e especialização. O Chef é formado pelo renomado centro-europeu e detém especializações em cozinhas italiana, francesa, árabe, mexicana, andina e molecular. Sua habilidade e criatividade na cozinha não passaram despercebidas, rendendo-lhe participações em programas de televisão, como o do apresentador Edu Guedes na TV Band.

Atualmente, o Chef Amon dedica-se a um projeto de expansão gastronômica, visando enriquecer o cenário culinário em diversas cidades do Mato Grosso do Sul. Seu trabalho inclui o treinamento e formação de novos talentos na área, promovendo o desenvolvimento profissional e a difusão da alta gastronomia na região.

Marque na agenda: hoje, às 17h, no Youtube e Facebook do Jornal O Pantaneiro. A culinária de Amon Assis promete transformar sua visão de mundo através dos sabores. Não perca!