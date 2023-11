O que se sabe sobre a dívida de Ana Hickman e Alexandre Corrêa

Instagram

Anna Hickmann, 42, registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, alegando agressão durante o dia 11 de novembro. Administradores da empresa Ana Hickmann Serviços Ltda., o casal acumulou dívida milionária em decorrência de empréstimos, débitos fiscais e inadimplência.

Qual é valor da dívida?

Reunindo ações contra o casal e a empresa, Splash apurou que a dívida chega a R$ 7,9 milhões desconsiderando ações em que Alexandre e Ana realizaram acordos ou parcelamentos e seguem quitando as dívidas nos prazos combinados. Os documentos acessados pela reportagem foram analisados por Rafael Prazeres Maresti, do escritório Maresti Advogados.

Safra alega que a dívida do casal chega a R$ 14 milhões. Banco é uma das instituições que abriram ações de execução contra Ana Hickmann e Alexandre. A instituição cobra R$ 1,5 milhão do casal em dois processos de execução distintos.

Levantamento do Safra é baseado em sistemas judiciais. A defesa do banco alegou ter encontrado 46 processos contra a empresa e o casal e solicitou tutela de urgência para cobrar as dívidas. O Tribunal de Justiça de São Paulo mantém apenas 20 ações contra as partes citadas.

Instituição bancária pediu que duas ações contra o casal sejam tratadas em segredo de Justiça. Safra entrou com petição alegando que divulgações sobre as dívidas "atrapalham" a quitação do débito.

UOL