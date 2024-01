Podcast Vogais recebe cantor Anderson Neves, de Aquidauana

Podcast Vogais recebeu o cantor e produtor musical de Aquidauana, Anderson Neves, no último sábado (6).

Com um bate-papo e som ao vivo com o cantor, compositor e produtor musical, este é o 2° podcast realizado.

Anderson é de Aquidauana, mas nioaquense de coração. Ele falou dos projetos musicais do seu Stúdio Criarts, e do single Já é Natal, onde teve vários cantores nioaquenses como intèrpretes e foi tema de publicação no CidadedasVogais anteriormente.

O Podcast VOGAIS foi iniciando em dezembro do ano passado, com estreia ao som do Grupo Eco do Pantanal, (que estava no município na época para um show na chácara Cambacuá do Jeca Produções).

Esta semana terá entrevista e som ao vivo com o Grupo Contagia e o cantor sertanejo Zé Carlos. Ambos de Nioaque.

Você pode ouvir e assistir a entrevista no canal do youtube VogaisFM, ou através do site www.vogaisfm.com.br.