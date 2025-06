Reliqueiros falam sobre 9º Encontro de Aquidauana

9º Encontro de Relíquias de Aquidauana, realizado no período de 19 a 22 de junho 2025 / (Muryllo Neves)

O 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana foi realizado com novidades, este ano (2025). Karts, bicicletas antigas e originais criativas, Drift Motocar, na gastronomia, as comidas exóticas, como jacaré e avestruz, são algumas das inovações.

Os reliqueiros aprovaram e elogiaram, principalmente, a estrutura de apoio da comissão organizadora, com oferecimento de café da manhã e almoço (no sábado).

Kombi 94

O empresário reliqueiro Cristian Vicentini, de Campo Grande/MS, proprietário de uma kombi 94, parabenizou a omissão organizadora pelo evento. “Está excelente, melhora a cada ano, e o Rhobson é uma pessoa espetacular, humano demais e só tenho a agradecer”. É o terceiro ano que participam e estava com outras três pessoas.

Kombi Rati 87

Ericson Pereira, de uma Kombi Rati, disse também completou seu terceiro ano de participação no Encontro de Relíquias de Aquidauana. “Esse ano vi mais novidades em termos de nostalgia, filmes de terror antigos, e ceio que a população de Aquidauana gostou bastante e o ano que vem voltaremos.” Sua relíquia é a “Ratoeira”, uma kombi 87 Rat Look (incomum), motor AP 1.8, com a qual participa de vários encontros pelo estado.

Reliqueiros presentes elogiaram a organização do 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana (Fotos: Ryan Santos / O Pantaneiro)

Opala 78

O reliqueiro Eduardo Santana, do, Opala 78 amarelo, mostrou sua emoção com arrepio no braço, ao falar sobre o 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana. “O evento está melhor a cada ano, só tem crescido, teve muito mais segurança, mais emoções, mais brindes, está tomando proporção gigante e queremos que cresça cada vez mais”.

Ford 1929

O reliqueiro gaúcho, de Porto Alegre, morador em Campo Grande, Vladimir Vieira, trouxe um Ford 1929 para o Encontro. “Achei o encontro excelente, sempre venho e parabenizo os organizadores. Gostei da amizade e atenção, tanto de quem está recebendo quanto de quem está visitando, porque quem gosta de relíquias se cuida e cuida os outros”.

Opala 88

O microempresário e reliqueiro, Cícero Aloisio da Silva, do Opala 88, elogiou o café da manhã servido no sábado e domingo: “esse apoio é fundamental, visto que muitos não ficam em hotel, muitas vezes devido aos elevados gastos para estar no encontro”. A comissão organizadora serviu almoço, também, no sábado.



Buggi 74

Arnaldo Estefani, o Aranha, estava sentado ao lado do seu motorhome, com Buggi 74, da Kadron. Disse que o 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana foi um evento sereno, ótimo, principalmente devido à presença da Polícia Militar, porque os reliqueiros vem com suas famílias e a presença da PM tranquiliza”.

Ele mora em Aquidauana e elogiou as providências de apoio da organização: “teve banho, almoço e o calor humano necessário quando chegamos em outra cidade”. Aranha destaca a importância econômica do evento para os comerciantes de Aquidauana. “As portas ficam abertas direto para a rua e atendem as necessidades dos visitantes”, resumiu.

Reliqueiros gostaram e agradeceram estrutura de apoio com café da manhã e almoço (no sábado) (Fotos: Ryan Santos / O Pantaneiro)

Del Rey 89

Edson Timóteo do Del Rey 89, fez parte de uma caravana de quatro carros antigos, e chegaram na sexta-feira de manhã. “Esse café da manhã é ótimo, apoio importante para os visitantes”.

Peterbilt 359

O holandês Adriano Vosters, viajou de Maracaju com a relíquia Peterbilt 359, um caminhão norte-americano, com prancha carregada com dois tratores e uma camionete antigos. “Eu fiquei muito surpreso porque participei há uns 6 ou 7 anos atrás, e volto aqui e vejo uma festa super-organizada e fiquei muito impressionado. Parabéns à organização fantástica. Pra mim é o melhor evento dos reliqueiros no Estado”.

Royal Enfield

O motociclista Angelo Mateus, da relíquia Royal Enfield antiga, “considerou extremamente importante a estrutura de apoio, porque auxilia no conforto dos visitantes, no turismo local, o evento foi bem organizado e esperamos que tenha mais vezes para voltarmos com mais relíquias”. Este ano, o Vintage Moto Clube se fez presente com seis pessoas.

Caravan 86

Idenir Santos Boldoro, da Caravan 86, estava comentando com seus colegas reliqueiros que “o Encontro de Aquidauana é um dos melhores que esta tendo, a gente, realmente, vem aqui porque é bom.

Chevette 93

Os reliqueiros do município de Jaraguari, do norte do Estado, estiveram com um grupo de proprietários de chevettes. O Gerente de vendas, Francisco Eusébio Holanda Lima, do Chevette 93, gostou do café da manhã servido no domingo e “ressaltou ser muito bom, porque não é em todos os lugares que tem e a gente vem com crianças e facilita pra gente”.