Último dia de Pirafolia terá show da DJ Yara Rayane e as Bandas Armazém Brasil e Lilás

Dezenas de pessoas na praça / (Foto: Divulgação)

A 9ª edição do Pirafolia encerra nesta segunda-feira (20) com artistas para fazer todo folião pular Carnaval. Se apresentam a partir das 20h, na praça da região, a DJ Yara Rayane e as Bandas Armazém Brasil e Lilás.

A entrada é franca, inclusive, dia para curtir os comércios, restaurantes, atrativos, paisagem e a hospitalidade dos nossos distritos de Camisão e Piraputanga, em Aquidauana.

O evento oferece praça de alimentação, decoração temática e muita diversão. A 9ª edição da Pirafolia é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), e apoio das demais secretarias municipais.

Toda curtição conta com segurança, brigadistas e equipes de saúde.