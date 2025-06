Veja aqui os motivos que você tem para levar a família no Encontro de Relíquias 

Parque de Diversões, uma das atrações para a alegria da criançada / (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Para quem pensa que o Encontro de Relíquias é só para adultos, pode ter a certeza de que está enganado. É uma festa para toda família. A organização é dos Amigos Reliqueiros e a realização da Prefeitura de Aquidauana, com apoio da Fundação de Turismo do Governo do Estado; Secretaria Municipal de Turismo de Aquidauana e Câmara Municipal.

Famílias de ambulantes, comerciantes, empresários e prestadores de serviço são beneficiadas pelo Encontro de Relíquias (Foto acervo da organização)

Benefícios sociais e econômicos

O benefício sócio-econômico do evento é inegável. A movimentação financeira rende para diversificados segmentos ativos da economia, como rede hoteleira e pousadas, empresas prestadoras de serviços, famílias de ambulantes, comerciantes em geral e muitos profissionais autônomos, desde eletricista a serviços gerais.

No âmbito social, a sociabilização das famílias é constatada pela efetiva presença dos moradores de Aquidauana e dos municípios adjacentes, como Anastácio, Miranda, Corumbá, Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti.

Caravanas de inúmeras cidades, estados e países aportam em Aquidauana, aquecendo a economia local (foto acervo da organização)

Caravanas de Estados e países

Isto sem contar caravanas vindas das mais diversas cidades brasileiras, como o grupo “Filhos do Pires e Amigos”, de Curitiba. O evento é internacional, porque há caravanas de outros países, como Bolívia e Paraguai.

Realizado ininterruptamente todos os anos, e estando em sua nona edição, o Encontro de Relíquias está consolidado como atração turística do município de Aquidauana. Uma breve pesquisa na internet, é suficiente para esta constatação.

Desde segunda-feira, centenas de pessoas estão chegando na cidade, entre proprietários de carros antigos, turistas que gostam das atrações, principalmente, dos shows noturnos, caravanas de inúmeras cidades de Mato Grosso do Sul, de outros estados e países.

Grande público lota as quadras da Avenida Pantaneta durante o Encontro de Relíquias, este ano na 9a edição (Foto acervo da organização)

Todos os dias, o dia todo!

Todos os dias, o dia todo, a partir das 7h, sem hora para terminar. Começa na quinta-feira, dia 19, e termina só no domingo, dia 22. Pessoas acampam, fazem churrasco, rodas de tereré, e se divertem sem parar, em várias quadras da Avenida Pantaneta, em Aquidauana. Tudo dentro da maior segurança.

Entre as atrações deste ano, bandas musicais com shows toda noite, como Nirvana Tributo Brasil, Banda V-12, Banda Marasmo, Neo Rock e Alzira’s. Além delas, mágico ilusionista, manobras radicais de carros e motos, Grupo Circo do Mato, com suas longas pernas de pau; parque de diversões; praça de alimentação, com barracas da gastronomia regional e muitos outros produtos; lojinhas dos artesãos; miniaturas de carros, estúdio de tatuagens e piercings.

Bandas confirmadas que farão shows à noite durante os quatro dias do 9º Encontro de Relíquias 2025 (Ilustração)

Banda Nirvana é Tributo Internacional

No caso da Banda Nirvana, há sempre o esclarecimento de que eles não são coveres. A banda Nirvana Tributo Brasil foi eleita, em 2025, o maior tributo ao Nirvana do mundo, em um concurso internacional realizado nos Estados Unidos. A votação foi aberta ao público e contou com o apoio de grandes nomes do cenário rock mundial.

Com mais de 12 mil votos, a banda brasileira superou na final um grupo da Espanha, também tributo ao Nirvana, reforçando sua autenticidade e força no palco. O grupo já havia conquistado este mesmo título em 2017, 2022 e 2024, consolidando-se como o mais respeitado tributo ao Nirvana do planeta. E o mais incrível: eles são do Brasil!

Outra grande atração do evento, que sempre encanta a todos, são os chamados Reliqueiros, os proprietários dos carros antigos de todas as marcas e modelos. Todos em plena circulação a ponto de percorrer longas distâncias para a exposição que acontece no evento.

Reliqueiros viajam quilômetros com seus carros antigos e participam de exposição no evento (Foto acervo da organização)