Zé Neto desabafa e expõe luta contra vício após acidente

O cantor Zé Neto abriu seu coração e decidiu expor a luta contra um vício. Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo, 10, o sertanejo deu detalhes de seu acidente na última semana, falou sobre a recuperação e também desabafou sobre seus problemas com o alcoolismo.

Conforme o Midiamax, Zé Neto disse que, após ser diagnosticado com depressão, desenvolveu vício no álcool. No entanto, o cantor afirma estar sóbrio há um bom tempo por conta de uma promessa.

"Estou sem beber há mais de seis meses, porque eu fiz uma promessa pela filho do Cris. Aquele pinguinho de gente que é responsável pela minha cura", contou ele.

A promessa foi feita pela saúde de Miguel, filho caçula de Cristiano, com quem Zé Neto faz a dupla sertaneja. O pequeno nasceu com Tetralogia de Fallot, uma rara doença cardíaca, e precisou ser submetido a uma cirurgia.

Zé ainda expos que o próprio Cristiano chegou a pensar em uma pausa na carreira para que ele focasse na saúde. "Teve um show em que ele não dormiu bem e disse que não subiria no palco se não tomasse whisky. Fomos até o carro e tivemos uma discussão. Ele começou a chorar, falou sobre a dificuldade dele. Eu queria parar (com a dupla) para protegê-lo", relatou Cristiano.

A entrevista ao "Fantástico" foi concedida após Zé Neto sofrer um grave acidente de carro na BR-153, em Minas Gerais, na última semana. Ele permanece internado por conta dos ferimentos, mas tem previsão de alta para o início da semana.