Aquidauanense é convidada para programa da Rede Globo

Mais uma vez, a cidade de Aquidauana será destaque em um programa de rede nacional de televisão. Desta vez, a estudante de Medicina, Emanuela Quelho, fará uma participação especial no programa Encontro com Fátima Bernardes, em uma programação ao vivo da Rede Globo.

A entrevista irá acontecer nesta quarta-feira, 12/12. O programa tem início às 9:30 da manhã.

Em conversa com o Site O Pantaneiro, Emanuela Quelho, ou Manú, como é carinhosamente conhecida, nos contou com grande entusiasmo como recebeu o convite da produção do programa. "Foi tudo muito rápido. Os produtores tiveram acesso a um texto que fiz em minha rede social, uma homenagem a uma professora que me ajudou muito durante minha época de cursinho e agora, como ela, posso ajudar outras pessoas. Eles se interessaram pela história, entraram em contato comigo e já marcamos a entrevista", explicou.

Além de Manú, a professora homenageada, Milena Basso também irá participar do programa.

Emanuela Quelho é filha do casal Dr. José Luiz Quelho e Cacilda Quelho e reside atualmente na cidade de Marília (SP), onde cursa o 4º ano de Medicina. Além da faculdade, mantém o canal Med Motiva no Facebook (110 mil), Instagram (41 mil) e Youtube (2,1 mil). Um de seus vídeos, "Uma história de milagre", chegou a atingir 4 milhões visualizações!

Com uma linguagem simples e gravações sem grandes produções, ela leva esperança e motivação aos jovens que estão enfrentando as dificuldades da fase do ENEM ou dos vestibulares, ao contar sua própria experiência de anos de batalha até ser aprovada para o curso tão sonhado de sua vida: a Medicina.

Hoje, após tantos anos de luta, ela escolhe temas como "Determinação", "Como ser feliz" e "Ansiedade" para falar com os amigos internautas e agora poderá contar sua história para todos os brasileiros.