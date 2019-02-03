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"Casamos em Brumadinho", contam com tristeza mineiros que moram em Aquidauana

O casal de dentistas Claudio e Halessandra acompanham todas as notícias da tragédia ocorrida no dia 25 de janeiro em Minas Gerais

Lise Rossi Jones Lima

Publicado em 03/02/2019 às 15:46

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Pode parecer uma realidade distante da nossa, mas o clima de luto, frente à tragédia envolvendo a empresa Vale do Rio Doce, torna-se ainda mais intenso para alguns moradores de Aquidauana. A barragem da mina Córrego do Feijão, situada em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, se rompeu no fim da manhã do dia 25 de janeiro, deixou centenas de mortos, pessoas desaparecidas e comoveu todo o país.

Alguns mineiros que escolheram a cidade Princesa do Sul para constituírem suas famílias acompanham agora, de longe, os trabalhos de equipes de resgate e de toda a população que tenta se recuperar do ocorrido. Mas mesmo após mais de uma semana do colapso da barragem em Minas Gerais, muitos ainda contam, com lágrimas, um pouco de suas lembranças sobre o local. 

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O casal de dentistas, Cláudio França e Halessandra, moram em Aquidauana há 18 anos. Vieram para cá para prestarem serviço militar no Exército Brasileiro, no 9ª Batalhão de Engenharia de Combate - Batalhão Carlos Camisão. Simultaneamente, realizavam atendimentos em consultório particular e com o passar dos anos decidiram fixar residencia e criar os filhos, Marina e Pedro.

As belezas de Brumadinho (MG) encantaram o casal   

Ao falar das terras mineiras em entrevista ao Site O Pantaneiro, eles nos contam as grandes recordações que têm do local. "Um dos dias mais felizes de nossas vidas, passamos em Brumadinho. Nosso casamento foi realizado no condomínio Retiro das Pedras, na capela São Judas Tadeu, no município mineiro. A paisagem do local são as serras da Mata Atlântica, um dos principais atrativos turísticos que abrigava um grande número de condomínios residenciais, pousadas e sítios", explicou.

Amigos e a família do casal também retratam suas experiências com a tragédia, apesar de nenhum conhecido do par ter sido atingido diretamente. "Eles nos contam diariamente que o clima de comoção é geral entre os mineiros. Apesar da ajuda financeira da Vale, nada irá diminuir a dor das famílias envolvidas e de toda a população local".

Claudio e Halessandra tinham a intensão de visitar a família no feriado de carnaval, mas dizem que falta entusiasmo para a viagem. "Choro em todas as reportagens sobre a tragédia. Nos colocamos no lugar dos envolvidos e por isso nos falta animo para pensar em ir para Minas Gerais", finalizou Halessandra.

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