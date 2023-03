Dia Mundial da Água: Pantanal tem maior planície alagada do mundo e grita por preservação

Planície no meio do Pantanal / Foto: Observatório do Pantanal

O Dia Mundial da Água não se trata meramente de uma data inserida no calendário para relembrar a importância do bem vital para a vida, mas o gritante alerta para preservação e, logo, efetivação de ações concretas para conservação e desenvolvimento dos recursos hídricos.

De uma forma regional, o Pantanal de Mato Grosso do Sul, a maior planície alagada do mundo, se recupera da maior onda de estiagem, desde 2020, a maior tragédia da história do bioma. O professor de Ciências Biológicas da UFMS/CPAq, Ricardo Gentil, explica ao O Pantaneiro a principal função do Pantanal para a humanidade: de longe a reserva de biodiversidade.

O Pantaneiro - Quais são os principais ativos oferecidos pelo bioma do Pantanal em relação à reserva de água atualmente?

Ricardo Gentil: O Pantanal é um importante reserva de biodiversidade do planeta e muito dessa função é devido à dinâmica dos sistemas aquáticos, principalmente ao pulso de inundação que viabiliza uma diversidade de ambientes que favorece a riqueza de espécies de animais e plantas na região. Apesar de ser uma enorme área úmida, uma das maiores do mundo, o sistema passa por períodos de estiagem seguido de períodos de cheia. Tem importância na pecuária e no turismo, influenciado, principalmente, pelo ritmo das águas.

O Pantaneiro - Quais são as principais pesquisas realizadas hoje na região e quem são os responsáveis?

Ricardo Gentil: Eu atualmente venho desenvolvendo pesquisas direcionadas ao monitoramento e caracterização das águas do Rio Aquidauana (trecho urbano) em parceria com pesquisadores da UFGD. No campus temos outros pesquisadores tanto da biologia quanto da geografia que se dedicam aos estudos da biodiversidade na região e do uso e ocupação do solo. Esses estudos fornecem ao poder público informações relevantes que podem auxiliar na tomada de decisões e em projetos de recuperação ambiental de sistemas degradados.

O Pantaneiro - O mundo enfrenta uma onda de calor cada vez mais intensa e, mesmo assim, existem projetos para transformar parte nativa do Pantanal sul-mato-grossense em pasto. Quais serão os resultados desse tipo de política exploratória?

Ricardo Gentil: Realmente é preciso cautela quando se trata de ampliação de áreas destinadas ao cultivo de grãos e criação de animais. Na região a pecuária tradicional conseguiu ao longo de décadas produzir utilizando gramíneas nativas e respeitando o subir e descer das águas. Culturas que proponham um novo modelo de produção podem, em médio prazo, colocar em risco a integridade do sistema, colaborando inclusive com o declínio da produtividade ou mesmo inviabilizando a produção na região.

O Pantaneiro - É possível explorar economicamente o Pantanal sem agredir, ainda mais, as riquezas naturais da região?