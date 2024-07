Dr. Ademir Bossay celebra 75 anos de vida e 50 de Jubileu de Ouro

Dr. Ademir expressou sua gratidão pelos 50 anos de carreira e 48 anos dedicados à pediatria / Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Dr. Ademir Bossay Cândia, médico pediatra, comemora seus 75 anos de vida e celebra 50 anos de carreira. Nascido em 1949, em Miranda, ele é filho de Fernando Cândia e Ida Bossay Cândia. Com uma trajetória marcada pela dedicação e paixão pela medicina, Dr. Ademir formou-se em medicina pela Universidade Federal do Paraná e especializou-se em pediatria em 1976, obtendo o título da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Casado com Rose Bossay e pai de três filhos - Ariane, Ítalo e André - Dr. Ademir compartilhou sua história de vida e carreira com a equipe do Jornal O Pantaneiro. “Sou mirandense da gema, nasci em Miranda em 1949, vim de uma família tradicional no sentido de cultura e valores. Passei minha infância e adolescência em Miranda, me formei na escola paroquial e depois no científico fui para Curitiba, onde fiquei 10 anos. Me formei na Universidade Federal do Paraná em Medicina e passei dois anos em especialização em pediatria”, relembra.

Em 1977, Dr. Ademir decidiu se estabelecer em Aquidauana, motivado pelo desejo de ficar mais próximo de sua mãe e pelo amor à região. “Umas das decisões que tomei foi que eu precisava de uma cidade do porte de Aquidauana para exercer a pediatria e, ao mesmo tempo, ficar mais perto da minha mãe.” Dr. Ademir decidiu se estabelecer em Aquidauana em 1977, motivado pelo amor à mãe e à região - Foto: O Pantaneiro

Desde então, Dr. Ademir construiu uma carreira sólida e respeitada na cidade. “Cheguei aqui em 1977, comecei a trabalhar no meu consultório, logo em seguida comecei a prestar serviço no hospital regional e em postos de saúde. Passei em um concurso como médico do Ministério da Saúde. Ao longo da minha vida, prestei serviços em plantões, cuidei de berçários e pratiquei medicina interna. Aquidauana é a minha princesinha, cidade que tenho no fundo do coração junto com minha cidade natal, Miranda. Constituí família aqui, formei meus três filhos e vivi uma vida muito satisfatória.”

Uma vida dedicada à Medicina e à Pediatria

Dr. Ademir compartilhou os motivos que o levaram a escolher a medicina e, mais especificamente, a pediatria. “Sempre prevaleci pelas ciências humanas. Trabalhando em uma farmácia quando jovem e acompanhando o estado de saúde do meu pai, que perdi muito cedo, decidi que queria ser médico. Optei pela pediatria porque sempre tive inclinação para cuidar de crianças.” A relação com seus pacientes sempre foi marcada pelo carinho e dedicação. “O que me agrada na profissão é observar que as crianças que atendi na primeira infância se transformaram em pessoas prósperas e bem-sucedidas. Isso é extremamente gratificante. Eu não desejo aos jovens médicos as dificuldades que enfrentei, mas começaria tudo de novo por ser tão gratificante.”

Dr. Ademir expressou sua gratidão pelos 50 anos de carreira e 48 anos dedicados à pediatria - Arquivo Pessoal

A família sempre foi um pilar importante na vida de Dr. Ademir. “Rose é uma aquidauanense que encontrei no momento certo. Casamo-nos e criamos nossos filhos aqui. São 44 anos juntos. Rose é uma companheira extraordinária, e graças a ela tenho três filhos afetuosos. Sou um pai muito amoroso, sempre próximo dos meus filhos.”

A família sempre foi um pilar importante na vida de Dr. Ademir - Arquivo Pessoal

Dr. Ademir expressou sua gratidão pelos 50 anos de carreira e 48 anos dedicados à pediatria. “Sempre gostei muito da minha profissão porque gosto de pessoas. Quero agradecer aos meus pacientes e amigos.”

Perguntado sobre uma frase que resumiria sua trajetória, Dr. Ademir cita a frase de um filósofo que diz: “Faça algo que você gosta, e você não precisará trabalhar um único dia.”