Empreendedora do Pantanal, Joice apostou na pesca esportiva há 23 anos e virou referência

Joice é uma das pioneiras na pesca esportiva e ecoturismo no Pantanal / O Pantaneiro

Empreendedora do Pantanal, Joice Carla Santana Marques, está há 30 anos em Corumbá e investindo há 23 anos no setor de turismo, pesca esportiva e ecoturismo na região. Mulher de negócios, ela foi pioneira entre as mulheres que arriscaram a apostar em prestar serviços com barco hotel no Rio Paraguai. Na data em que é comemorado o Dia da Mulher, Joice está entre as figuras de sucesso em Mato Grosso do Sul.

Hoje a empresa Joice Pesca e Turismo tem uma das maiores frotas de Corumbá. Joice dividiu um pouco da trajetória com O Pantaneiro.

“Comecei há 30 anos quando fui trabalhar em uma empresa de turismo, que trabalha com barco hotel. Na época, era muito difícil ter mulher envolvida com pesca esportiva. Entrei como secretária, depois gerente, e em 2 anos sai e comprei uma caminhonete pequena onde fazia frete para abastecimento dos barcos. Depois entrei numa empresa chamada Eldorado Pantaneiro, onde cheguei a gerenciar. Tinha um barco hotel e foi aí que comecei.”

No ano 2000 Joice comprou seu primeiro barco hotel chamado Kayamã e abriu sua empresa de pesca e turismo. Ela conta que há 30 anos, a pesca esportiva era um setor integralmente masculino desde a prestação de serviços aos participantes do esporte. Com o tempo, as coisas foram evoluindo e hoje centenas de mulheres descobriram o prazer da pesca esportiva e participam de diversas formas.

“O legal é que a pesca esportiva deu um giro de 360 graus. Há 30 anos, falar em mulher na pesca ou uma mulher na administração de uma empresa de pesca era diferente. E entrar nesse mundo lá atrás foi bem difícil. Hoje temos muitas empresárias no ramo da pesca esportiva e tocando seus negócios. Temos empresárias como a Odila, Joana, Vânia e um monte de nome na pesca esportiva em pousadas e nesse mundo. As mulheres descobriram que também podem pescar e estão ‘invadindo’ esse meio que antes era 100% masculino. Hoje ela vem com os maridos, com a família e conseguem montar seus grupos de pesca.”

A empresária também investiu na inovação, agregando conforto, bom gosto e serviço de nível cinco estrelas em seus barcos. Por isso, hoje, as mulheres que frequentam esse ambiente de esporte e lazer da pesca esportiva conseguem curtir com todo o conforto a estadia e os ambientes naturais, proporcionados durante o passeio fluvial no Rio Paraguai.

“A Joice Pesca e Turismo tem três barcos hotéis. A gente opera com a pesca esportiva e também com o setor de turismo que é conhecer o Pantanal, um outro segmento que estamos apostando no mercado.”

Lugar de mulher é onde ela quiser!

“Acredito que a mulher descobriu que não tem nenhum lugar mais que ela não esteja. A mulher pode ser pedreira, mestre de obras, executiva, caminhoneira e ser o que ela quiser. Essa é uma frase que as pessoas estão usando e é uma realidade. As mulheres estão em todos os lugares e demonstrando a competência em qualquer tipo de negócio”, destacou a empresária.

Anzol rosa

Joice também salientou que esse ano 502 mulheres participaram de um evento específico para elas na pesca esportiva: o anzol rosa. A região recebeu as turistas com 15 barcos hotéis e foi um sucesso.

“A gente tem que olhar a pesca esportiva como um esporte e as mulheres antigamente não participavam. Esse ano, fizemos o anzol rosa e 502 mulheres participaram demonstrando que elas estão inseridas e participam.”

Mulheres participaram do Anzol Rosa.

Para a empresária, a integração feminina na pesca esportiva só trouxe melhorias para o setor, tanto com os empresários enxergando que deveriam melhorar a infraestrutura dos barcos hotéis para atendê-las como preparar seus funcionários.

“O legal é que elas fazem uma revolução. Elas melhoram o ambiente e faz com que os proprietários invistam em mudanças para atender a mulher. Ter um banheiro adequado, uma cama boa, uma roupa de cama perfeito. Ela faz com que o negócio se aperfeiçoe para atender, até mesmo com treinamento de funcionários. As mulheres chegam até mesmo com esse olhar de aperfeiçoamento, cursos de capacitação para atendermos elas que estão inseridas na pesca esportiva.”

Joice é casa há 23 anos com o empresário Ademilson e tem dois filhos: Gabriel, de 22 e Marcela, de 18 anos. Ela exalta que dentro de um relacionamento deve-se haver um equilíbrio de uma família.

“Acho que a mulher pode fazer tudo, mas não pode esquecer que deve andar ao lado do marido. Nem a frente, nem atrás. A mulher deve agir com inteligência e sabedoria. Meu marido é a minha plataforma do sucesso!”.

Faça a sua reserva, clique aqui.

Joice Pesca & Tur está localizada em Corumbá-MS