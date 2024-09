Entrevista com o candidato a prefeito de Anastácio Cido; assista

Jornal O Pantaneiro

O Pantaneiro Podcast está promovendo uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Aquidauana e Anastácio nas eleições municipais deste ano.

Na manhã desta quinta, 19, foi a vez de Manoel Aparecido, conhecido com Cido (PSDB), candidato à prefeitura de Anastácio, participar de uma entrevista no estúdio do Jornal O Pantaneiro.