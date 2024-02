Folia no Pantaneiro Podcast com Lima Neto, Serpa Show e José Pedro Frazão

O maestro Lima Neto, o cantor Serpa Show e o jornalista José Pedro Frazão entram no ritmo da folia com o Pantaneiro Podcast.

Mergulhamos nas memórias dos antigos carnavais de Aquidauana, uma época que deixou marcas indeléveis na história da cidade mediante personagens notáveis.

Essas pessoas desempenharam um papel crucial em promover um carnaval único e distintivo na região do Pantanal. Hoje, revivemos a alegria desses tempos, recebendo os músicos da Banda do Barril, um grupo com mais de 40 anos de trajetória e muitos carnavais celebrados.



Ouça: