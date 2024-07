Gilmar França é o convidado do O Pantaneiro Podcast de hoje

Gilmar França / Arquivo Pessoal

O convidado do 29º episódio do O Pantaneiro Podcast é Gilmar França, empreendedor e proprietário do Terroir Pantanal. Gilmar é natural de Mineiros, GO, e passou sua infância na região de Alcinópolis. Atualmente, ele reside em Campo Grande e se destaca como empresário, empreendedor e viticultor.

Pai de dois filhos, Gilmar dedicou 12 anos de sua vida estudando e visitando vinícolas pelo mundo, em busca de soluções para produzir vinhos de alta qualidade no Pantanal.

O podcast será transmitido ao vivo às 19h, no canal do YouTube e na página do Facebook do Jornal O Pantaneiro.