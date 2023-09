Lucas Valfré é reeleito presidente da Associação Brasileira de Zootecnia Jovem

Lucas Rocha Valfré / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Lucas Rocha Valfré, foi reeleito presidente da ABZ (Associação Brasileira de Zootecnia Jovem). Cursando o 5º ano do curso de Zootecnia da UEMS (Universidade Estadual de mato Grosso do Sul) de Aquidauana., o representante concedeu entrevista ao Jornal O Pantaneiro.

Para começar, você pode nos contar um pouco sobre você e como você se envolveu com a zootecnia?

"Me matriculei no curso de Zootecnia no ano de 2018 na UEMS de Aquidauana e entrei no movimento estudantil da Zootecnia no ano de 2021 representando o Estado de Mato Grosso do sul e logo fui para presente Regional. Atualmente nomeado presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas jovem ( ABZ jovem) antiga Federação dos estudantes de Zootecnia (FEZB)".



Qual é o papel da ABZ Jovem e como ela apoia os zootecnistas em início de carreira no Brasil?

"Congregar os estudantes dos cursos de zootecnia do Brasil para juntos fortalecerem o movimento estudantil zootecnista para lutarmos pelos direitos de classe; sensibilizar os estudantes da importância da organização política e estudantil para a zootecnia; divulgar a zootecnia enquanto profissão e buscar políticas que garantam a valorização do profissional zootecnista; contribuir com os estudantes representando se necessário e desde que solicitado dentro e fora das instituições que ofertam o curso de zootecnia; promover anualmente dentro do Congresso Brasileiro de Zootecnia (Zootec o Fórum de Entidades Estudantis de Zootecnia); levantar questões relevantes e de interesse dos estudantes de zootecnia e apresentá-las a ABZ; e epresentar na ABZ os interesses dos estudantes de zootecnia, primando pela valorização dos sócios estudantes".

Atuar como órgão de assessoramento de entidades públicas e privadas em assuntos de interesse da classe, se assim for solicitado.

"Promover, dentre os meios disponíveis e ao seu alcance, a melhoria das condições de trabalho pleiteando e defendendo os interesses da classe estudantil junto às entidades competentes".



Quais são os principais desafios que os zootecnistas jovens enfrentam no mercado de trabalho atualmente?



"O estudante de zootecnia sai da universidade preparado para trabalhar em qualquer área da produção desde a vegetal até a animal, trazendo resultados significativos para produção animal".



A zootecnia é uma área que está sempre evoluindo. Como a ABZ Jovem acompanha e promove o desenvolvimento profissional dos seus membros?

"Trabalhamos a liderança da equipe".

Como a ABZ Jovem promove a colaboração e a troca de conhecimento entre os zootecnistas jovens no Brasil?

“Hoje temos reuniões com os estudantes de todas as universidades (trabalho de base) e temos um representante em cada universidade de zootecnia do Brasil para que a informação chegue a cada um dos mais de 21 mil estudantes matriculados”.



Sabemos que a educação é fundamental para o sucesso da zootecnia. Como a ABZ Jovem apoia a formação acadêmica e o desenvolvimento profissional dos estudantes de zootecnia?

"Hoje nos da ABZ jovem contamos com Conselho Nacional de Ensino em Zootecnia da ABZ (CNEZ / ABZ), para fechar as lacunas presente no ensino da zootecnia".

Como você vê o futuro da zootecnia no Brasil e qual é o papel da ABZ Jovem nesse futuro?

“O Papel da ABZ jovem é preparar desde o estudante desde o princípio, pois o estudante de hoje será o profissional do amanhã”.

Qual conselho você daria para os estudantes e jovens profissionais que desejam seguir uma carreira na zootecnia?