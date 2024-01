Manu Quelho revela os desafios da sua vida no O Pantaneiro Podcast

Ryan Santos

Na última quinta-feira, 12, o Pantaneiro Podcast conversou com médica Emanuela Quelho, uma jovem aquidauanense cuja jornada de vida serve de inspiração para muitos. Filha da fisioterapeuta Cacilda Quelho e o médico José Luis Quelho, Emanuela é também irmã de uma nutricionista e um médico.



A história de Emanuela é marcada por desafios, especialmente durante sua busca por uma vaga no curso de medicina, quando enfrentou uma dolorosa batalha contra a depressão. No entanto, sua resiliência e determinação a levaram a superar esses obstáculos, transformando-se na psiquiatra dedicada e compassiva que é hoje.



Além de sua atuação como psiquiatra, Emanuela Quelho também se destaca como blogueira, mantendo uma presença online que impacta positivamente a vida de mais de 90 mil seguidores.





Ouça no Spotify.