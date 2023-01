Novo presidente da Câmara, Nilson Pontim firma compromisso em prioridades da população

Quais são os próximos desafios da Câmara Municipal para os próximos anos?

"Temos muitos desafios, um compromisso com Aquidauana, com a população e com o dinheiro do duodécimo que vem à essa Casa de Leis. Esse duodécimo é devolvido num acordo com o prefeito, a Câmara se senta junto com o prefeito e vê as necessidades que pode se aplicar esse dinheiro. Temos e vamos continuar com esse compromisso de ver essas prioridades, junto com os vereadores e prefeito para continuar ajudando o município, [por exemplo], em obras, vários outros projetos. Como coloquei [em discurso], fazer uma casa nova, comprar um carro, poderia, mas não enxergamos isso com prioridade. Está dando para gente trabalhar, ter seu gabinete. Temos nossos impostos, responsabilidade devolver para necessidade dos nossos munícipes".