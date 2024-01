O Pantaneiro Podcast recebe a dupla do "modão" Michel e Felipe

Ikaro Souza

Na última terça-feira, 30, a música sertaneja foi destaque no "O Pantaneiro Podcast", que teve o prazer de receber a dupla Michel e Felipe, dois nomes em ascensão no universo do modão do Mato Grosso do Sul. No 18º episódio do podcast, os artistas compartilharam detalhes sobre suas jornadas pessoais e artísticas, além de discutir suas influências musicais.

O episódio 18 do "O Pantaneiro Podcast" já está disponível no Spotify e no canal do YouTube do Jornal O Pantaneiro.







Ouça: