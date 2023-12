O Pantaneiro Podcast recebe Rafael Girotto, Presidente da CBCa

Rafael Girotto / Arquivo Pessoal

No dia de hoje, às 17h, o Pantaneiro Podcast recebe o Presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), Rafael Girotto.



Nascido em Aquidauana, Girotto acumula uma carreira de 20 anos como atleta de canoagem, conquistando incríveis quatro títulos de Campeão Brasileiro nas categorias de base e oito na categoria adulto. Sua trajetória como atleta o levou a representar o Brasil em competições internacionais, incluindo Mundiais, Copas do Mundo e Campeonatos Sul-Americanos, destacando-se como Campeão Sul-Americano em 2013, no Chile.



Foi presidente do Clube de Regatas Aquidauana entre 2014 e 2017, e presidiu posteriormente a Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul de 2017 a 2021. Durante esse período, desempenhou um papel fundamental no Conselho de Administração da CBCa, representando as federações e contribuindo para o desenvolvimento estratégico do esporte.



Assumindo a presidência da Confederação Brasileira de Canoagem em 2021, Girotto se tornou o presidente mais jovem de uma confederação esportiva em atividade no país.



O Podcast, que será transmitido ao vivo no YouTube e Facebook do O Pantaneiro.