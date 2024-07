O Pantaneiro Podcast recebe Tiago Pasquetti nesta quarta

Ikaro Souza/ O Pantaneiro

Tiago Pasquetti é o convidado do O Pantaneiro Podcast desta quarta-feira, 3. Tiago é graduado em Zootecnia, possui doutorado pela North Carolina State University – EUA, e é professor e diretor da UEMS de Aquidauana.

Rhobson Lima e Ronald Regis vão bater um papo com o diretor sobre sua vida e também sobre o Pantanal Tech MS, que aconteceu em Aquidauana no último final de semana. Não perca o 28º episódio do O Pantaneiro Podcast, hoje às 19h, no YouTube e Facebook do Jornal O Pantaneiro.