Os irmãos Erick e Victor Cardoso são os convidados do O Pantaneiro Podcast

Divulgação

Os irmãos Erick e Victor Cardoso, naturais de Aquidauana, são os convidados desta semana no O Pantaneiro Podcast. Erick, lutador de MMA desde os 10 anos, tem um currículo impressionante com 23 lutas amadoras e 12 profissionais de muay thai, além de ser bicampeão estadual e brasileiro. Ele é faixa azul de jiu-jítsu sob a tutela de Charles do Bronx e possui 7 lutas de MMA, todas finalizadas antes do terceiro round. Recentemente, Erick colocou Mato Grosso do Sul no topo do Jungle Fight ao vencer Jeferson Capone por nocaute técnico no 2º round.

Erick Cardoso, de Aquidauana, vence Jungle Fight contra Capone - Divulgação

Victor, também um atleta profissional de MMA, possui um cartel de 3 vitórias e 2 derrotas, sendo 2 vitórias por nocaute e 1 por finalização. Faixa azul de jiu-jítsu, Victor já ministrou aulas de muay thai na Malásia e na Inglaterra e, em setembro, embarca para os Estados Unidos para treinar e retomar as competições. Ao longo de sua carreira, Victor treinou mais de 10 atletas campeões em nível estadual, nacional e mundial. O podcast será transmitido neste sábado, 27, às 9h no canal do YouTube e no Facebook do jornal O Pantaneiro.