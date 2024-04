Ouça episodio 27 com Alexandre Perico do O Pantaneiro Podcast

Ryan Santos

No episódio 27 do O Pantaneiro Podcast, tivemos a honra de receber Alexandre Perico, um convidado especial com uma bagagem internacional. Vivendo por 39 anos nos Estados Unidos, Alexandre compartilhou histórias e experiências únicas que vivenciou durante este longo período fora do Brasil. Além de relatar suas aventuras no exterior, ele trouxe um olhar especial sobre o turismo na estrada parque em Aquidauana, destacando as belezas naturais e as oportunidades que a região oferece aos visitantes. Ouça agora!