Ouça o episódio 23 do Pantaneiro Podcast com Kevelyn Ferraz

Ikaro Souza





Para marcar o início das celebrações do mês da mulher, o Pantaneiro Podcast teve o prazer de receber uma convidada especial na última quarta-feira, 6, diretamente dos estúdios do jornal O Pantaneiro. Kevelyn Ferraz, uma aquidauanense de destaque, assumiu o microfone para compartilhar sua jornada multifacetada como mãe, empresária, empreendedora, digital influencer, e mais do que isso, uma mulher de fibra e forte personalidade.



Ouça: