Ouça o Pantaneiro Podcast com os Irmãos Cardoso do MMA

Os irmãos Erick e Victor Cardoso, de Aquidauana, foram os convidados desta semana no O Pantaneiro Podcast. Erick, lutador de MMA desde os 10 anos, tem um impressionante currículo com 23 lutas amadoras e 12 profissionais de muay thai, além de ser bicampeão estadual e brasileiro. Ele é faixa azul de jiu-jítsu e venceu recentemente Jeferson Capone no Jungle Fight. Victor, também atleta profissional de MMA, tem 3 vitórias e 2 derrotas, sendo 2 por nocaute e 1 por finalização. Faixa azul de jiu-jítsu, ele já deu aulas de muay thai na Malásia e Inglaterra e vai para os EUA em setembro para treinar e competir. Victor também treinou mais de 10 atletas campeões em níveis estadual, nacional e mundial.

Ouça: