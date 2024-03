Tetê Espíndola comemora 70 anos com hits de volta às paradas de sucesso

Bruno Rezende, Governo de MS

Tetê Espíndola é um diamante da Música Popular Brasileira. Com uma história musical incrível, a campo-grandense começou a cantar e tocar com os irmãos em casa, no final dos anos 1960. Em 1978, Tetê chega a São Paulo. Com a craviola nas mãos, vai a uma importante gravadora, canta com sua voz mágica e é contratada imediatamente. Assim começa a sua carreira brilhante, com o disco Tetê e o Lírio Selvagem, junto com seus irmãos Geraldo, Celito e Alzira, pela multinacional Polygram.

Sete anos após lançar o primeiro álbum, Tetê vence com Escrito nas Estrelas o Festival dos Festivais da Rede Globo, em 1985, e fica conhecida em todo o Brasil como a cantora que tem “pássaros na garganta”. Em 46 anos de carreira, Tetê conta com 20 álbuns lançados e várias participações em coletâneas e discos de outros artistas. No cinema cria a trilha sonora e atua como atriz no filme “Mônica e a Sereia do Rio”, de Maurício de Souza.

Neste ano de comemoração de seus 70 anos, Tetê já ganhou um presente raro: a volta ao sucesso, dessa vez com muito mais força impulsionado pela internet e redes sociais.

Após uma cena com a ex-jogadora Márcia Fu viralizar no programa A Fazenda, o seu hit Escrito nas Estrelas voltou com tudo! Uma onda incrível que fez Tetê renovar seu público quase que instantaneamente, trazendo a mesma proporção de sucesso que há 38 anos, quando a canção ficou na primeira posição por semanas nas paradas das rádios brasileiras. “Neste momento dos meus 70 anos eu encaro a volta do ‘Escrito nas Estrelas’ na minha vida como um presente do universo”, afirmou.

Atualmente já são mais de 400 milhões de compartilhamentos da música no Tik Tok. Tetê pulou de 60 mil ouvintes para 720 mil no Spotify e o vídeo da música no Youtube foi de 1 milhão para 28 milhões de acessos em apenas 2 meses.

Ao falar sobre a Capital Morena, sua terra natal, Tetê é só emoção e boas lembranças. “Campo Grande é minha cidade natal, adoro porque eu vivi aí até os vinte anos de idade, então eu tenho uma raiz muito forte. Primeiro a raiz musical da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, da família do meu pai, e também pela beleza da minha terra. Quando eu vivi aí eu vivia nos terrenos baldios, eu passeava no Horto Florestal, eu ia para o cerrado catar guavira... É muita inspiração, e isso ficou dentro de mim e não sai mais”.

Aproveitando esse ano festivo, Tetê preparou também um show para comemorar este momento mágico com o público, Tetê Hits!

Um espetáculo especialmente para o público cantar com Tetê do começo ao fim, recheado de sucessos que estão no imaginário coletivo e que, na voz da cantora, tornam-se inesquecíveis. Outro show dentro da comemoração de 70 anos é “A Era dos Festivais”, onde Tetê conta e canta esse momento especial da MPB que revelou artistas como Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jair Rodrigues, entre outros, além dela mesma.

O show “A Era dos Festivais” vai ser apresentado em Campo Grande pelo 7º Festival Engepar Viva Campo Grande, no dia 14 de março, às 20h30, no Blues Bar. O show conta com um quarteto de músicos para relembrar os sucessos da época.

“No momento, neste momento eu tenho mais é que fazer muito show por aí, em Campo Grande, em Corumbá, o ano passado eu fiz até, bastante coisa em Corumbá. Mas voltar às minhas raízes neste momento é uma coisa que me alimenta muito, meu público, a minha família que mora aí. E é claro que eu vou apresentar, já está planejado “A Era dos Festivais” para o dia 14 de março agora, e o “Tetê Hits” é um show novo na minha carreira, está sendo montado, e se Deus quiser até maio a gente está apresentando este show aí. Então aguardem”!