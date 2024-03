Veja o episódio 024 com o Chef Amon no O Pantaneiro Podcast

Ikaro Souza



No mais recente episódio do Pantaneiro Podcast, os ouvintes tiveram a oportunidade de mergulhar em um delicioso bate-papo que promete aguçar os sentidos e abrir o apetite. O convidado da vez foi o Chef de Cozinha sul-mato-grossense, Amon Samuel de Assis, cuja trajetória na gastronomia é marcada por uma profunda paixão pelos sabores do mundo e um talento incontestável que transborda as fronteiras de Mato Grosso do Sul.

Formado pelo Centro Europeu, o Chef Amon não se contentou em dominar apenas um estilo culinário. Sua expertise abrange uma diversidade impressionante de cozinhas, incluindo a italiana, francesa, árabe, mexicana, andina e até a inovadora cozinha molecular. Esse vasto conhecimento não só enriquece seus pratos mas também lhe conferiu o reconhecimento em várias plataformas, incluindo participações em programas de TV, ao lado de nomes como Edu Guedes.



Ouça: