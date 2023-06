12ª rodada do Brasileirão segue neste final de semana

Botafogo é lider o Brasileirão 2023 / Gazeta

Hoje tem bola rolando pela 12ª rodada do Brasileirão e o esquenta desse final de semana começa com o Athletico-PR enfrentando o Corinthians em casa, a partir das 15h (MS), na Arena da Baixada. O Furacão deixou escapar a chance de entrar ou, ao menos, encostar no G-4 e caiu para a 11ª colocação, com 16 pontos. Já o Corinthians subiu uma posição, agora na 15ª, com 12 pontos.

O Fluminense e Bahia se enfrentam no Maracanã, RJ, a bola rola às 17h30 (MS). Após empate com o Atlético na última rodada, o Tricolor das Laranjeiras ficou com a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos. Em contrapartida, o Tricolor de Aço, que surpreendeu e bateu o Palmeiras na última rodada, subiu para a 14ª posição, com 12 pontos.

O Campeonato Brasileiro terá um confronto eletrizante entre Fortaleza e Atlético, neste sábado às 17h30 (MS). Enquanto o Leão do Pici tem 17 pontos e aparece em décimo na tabela, o Galo soma 19 pontos e está na quinta posição.

Domingo, 25, tem confronto de líder e vice-líder do Brasileirão

Amanhã o Coritiba -PR enfrenta o Grêmio-RS, às 17h (MS), em Porto Alegre, na Arena Grêmio, seguindo a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o encontro entre o líder e vice-líder da competição acontece amanhã também, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O Palmeiras receberá o Botafogo, que está no topo da tabela de classificação do Brasileirão 2023 e, independentemente do que acontecer no duelo não deixará seu posto. Essa emoção tem início marcado para 17h (MS). América-MG e Internacional travam um confronto no estádio Raimundo Sampaio, o Independência, em Belo Horizonte. O início da partida está previsto para 17h30 (MS).

Sem deixar a bola parada, o Red Bull Bragantino e Goiás se enfrentam a partir das 18:30h no estádio Nabi Abi Chedid. O Santos e Flamengo, duelam na vila Belmiro, às 17h30 (MS). O Peixe terá que jogar com portões fechados por determinação do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida entre Vasco e Cuiabá. O jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que originalmente, seria às 19h (ms) do dia 26 de junho passará para às 20h (MS) da mesma data Com o ajuste de horário.