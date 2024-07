15ª rodada do Brasileirão começa hoje com jogos simultâneos

A 15ª rodada do Brasileirão 2024 começa neste sábado (6) com dois jogos simultâneos às 19h (horário de MS). O Flamengo, líder do campeonato, recebe o Cuiabá, enquanto o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino. Ambas as partidas serão transmitidas pelos canais Premiere.

Mesmo com desfalques devido à Copa América, o Flamengo mantém uma excelente fase e continua na liderança isolada. O Rubro-Negro vem de uma vitória expressiva sobre o Atlético-MG, por 4 a 2, na Arena MRV, conforme o Campo Grande News.

O Cuiabá, por sua vez, vem de uma derrota por 2 a 1 para o Botafogo, que interrompeu uma invencibilidade de cinco rodadas. O time de Mato Grosso está em 15º lugar, com 13 pontos, apenas um a mais que o Corinthians, que é o primeiro time na zona de rebaixamento.

São Paulo, após uma fase turbulenta, tenta manter o embalo que o recolocou próximo ao G-4. A equipe comandada por Luis Zubeldía venceu as últimas três partidas e ocupa a quinta colocação, com 24 pontos. No entanto, Zubeldía está suspenso e será substituído pelo auxiliar Carlos Gruezo no banco de reservas.

O Red Bull Bragantino vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO e está na sétima colocação, com 22 pontos, próximo ao G-6. O Massa Bruta tem oscilado na competição e enxerga o duelo desta noite contra um rival direto como crucial para entrar na zona de classificação para a Libertadores.

Flamengo enfrenta Cuiabá e São Paulo joga contra Red Bull Bragantino às 19h.