15º Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana começam nesta semana

Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana integram a programação oficial de aniversário do município / Divulgação

Os 15º Jopoin (Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana) terão início nesta quinta-feira (06), consolidando mais uma vez o evento como uma das principais celebrações esportivas e culturais do município. A abertura oficial está marcada para as 19h, na quadra da Escola Municipal Indígena Lutuma Dias, na Aldeia Limão Verde, dentro da programação comemorativa pelos 134 anos da cidade.

Promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a competição reunirá mais de 700 participantes, entre atletas, dirigentes e integrantes das comissões técnicas, representando 13 comunidades indígenas.

Ao longo da programação, os competidores disputarão provas de futebol, futsal, voleibol, atletismo, cabo da paz, arco e flecha e lança. Outro momento bastante aguardado será a escolha da Miss e do Mister Jopoin 2026, evento que destaca a beleza, a cultura e a identidade dos povos indígenas participantes. O tradicional desfile está marcado para sábado (08).

Na última semana, representantes das aldeias participaram do Congresso Técnico promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, quando foram apresentados o regulamento e os últimos detalhes da organização da competição.

Realizado anualmente, o Jopoin promove o intercâmbio entre as comunidades indígenas, incentivando a prática esportiva e fortalecendo a identidade cultural dos povos originários por meio da convivência, do respeito às tradições e da integração entre os participantes.