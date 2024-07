16ª rodada do Campeonato Brasileiro tem 5 jogos e Botafogo na liderança

Vitor Silva, Botafogo

A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro teve sequência na noite desta quinta-feira (11) com cinco jogos válidos e mudança na liderança. Desta vez, é o Botafogo que dorme no topo ao marcar 1 a 0 fora de casa, diante do Vitória.

A partida, disputada no Barradão, teve gol de Savariano. No segundo tempo, Tchê Tchê roubou a bola, avançou e finalizou para a defesa de Lucas Arcanjo. No rebote, o camisa 10 do Glorioso aproveitou e mandou para o fundo da rede, segundo o Campo Grande News.

Com isso, a equipe carioca chegou aos 33 pontos e agora se prepara para o próximo compromisso, contra o Palmeiras, que também somou 33 pontos nesta quarta diante o Atlético-GO.

No Allianz Parque, Flaco López, Raphael Veiga e Alix Vinícius (contra) balançaram a rede para o Alviverde, enquanto Shaylon descontou para o visitante. Logo aos cinco minutos de jogo, o Palmeiras abriu o placar com López após lançamento longo do zagueiro Gustavo Gómez.

No entanto, três minutos depois, Shaylon acertou um chute de muito longe e igualou. Já na segunda etapa, Veiga fez o Palmeiras virar e um gol contra do visitante cravou a vitória do Verdão, que está em segundo lugar na tabela.

O Flamengo, que liderava a competição até a noite de hoje, sofreu derrota de 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Maracanã. Os gols dos visitantes foram de Wesley, contra, e Lucero. Pedro descontou.