1ª Bonito Night Run reúne mais de 200 atletas e estréia iluminação na MS-178

Atletas concorreram a premiação de R$ 14,8 mil / (Foto: Divulgação)

A 1ª edição da corrida noturna – Bonito Night Run reuniu mais de 200 atletas na competição. O evento foi criado para inaugurar a nova iluminação da MS-178, na entrada da cidade. O evento, que acontecei no último sábado (11), fará parte do calendário anual de eventos esportivos do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, a competição contou com apoio da Fundesporte (Fundação de Desportos de Mato Grosso do Sul) “A iluminação de led trouxe uma segurança e um conforto para os moradores, que agora podem fazer seus exercícios na rodovia em qualquer horário e a corrida noturna foi pensada justamente para homenagear o prefeito Josmail Rodrigues por mais este conquista ao nosso município”, disse o secretário de esportes Marcelo de Souza.

Mais de 200 atletas inscritos de várias cidades da região e bonitenses participaram da prova e concorreram a premiação de R$ 14,8 mil que foram divididos entre os cinco primeiro vencedores em quatro modalidades: 5k masculino e feminino e 10k também em ambos os gêneros, além de receberem troféus e medalhas.

Foram ainda premiados com troféus todos os vencedores de 1º ao 3º lugar nas faixas etárias 16/29, 30/39,40/49, 50/59 e 60 anos acima também nas modalidades 5k e 10km no masculino e no feminino.

“Agradeço imensamente minha equipe, aos colaboradores (staffs) a todos os secretários municipais, que de alguma forma contribuíram para que o evento se tornasse possível e principalmente ao prefeito Josmail Rodrigues, que tem nos apoiado e dado suporte em todas as nossas solicitações“, finalizou Marcelo.

O evento ainda contou com o apoio das equipes de segurança do município, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Demtrat e Guarda Municipal, além das equipes médicas da Secretaria de Saúde.



Confira a premiação por categoria geral.

5K masculino

1º lugar EDELSON DE AVILA ALMEIDA,

2º lugar WALISON DOS REIS FERREIRA

3º lugar GUILHERME ADEMILSON DOS ANJOS SANTOS

4º lugar JEFERSON MACHADO GAONA

5º lugar LUTIMAR ABREU PAES



5K feminino

1º lugar DULCILEIA SOARES DE BRITO BRUNO

2º lugar ROBERTA DE LIMA MEDINA

3º lugar ELIANE GOMES CRUZ

4º lugar LISIANE LANGE DA SILVA

5º lugar MARCIA CORONEL DA SILVA



10K masculino

1º lugar GLENISON GILBERT DE CARAVALHO

2º lugar RODRIGO SOBRAL SANTANA

3º lugar LEONARDO MORAES DA SILVA MESSIAS AMORIM

4º lugar MARCIO CALGARA

5º lugar MAURINALDO DOS SANTOS



10k feminino

1º lugar FELISMINA VENDOHALI TCHIHANDA CAVELA

2º lugar JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA

3º lugar ANA LAURA RIOS DOMINGUES

4º lugar SILVANIA LOPES GIMENES

5º lugar ROSINHA CONCEICAO