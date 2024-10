1ª Copa Mercosul de Basquetebol de Base promove intercâmbio cultural

Lucas Castro, Assessoria

A 1ª Copa Mercosul de Basquetebol de Base teve sua cerimônia de abertura realizada na noite de quarta-feira (16), no ginásio do Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo), em Campo Grande. A competição é uma oportunidade de intercâmbio cultural e esportivo para jovens atletas do Brasil, Paraguai e Bolívia.

Com equipes das categorias sub-14, sub-16 e sub-18, o torneio desafia tecnicamente os jogadores e permite que se conectem com culturas e estilos de jogo diferentes.

A Copa é organizada pela CBB (Confederação Brasileira de Basketball) em parceria com a FBMS (Federação de Basketball de Mato Grosso do Sul) e apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

As disputas já começaram nesta quarta-feira (16) e seguem até sábado (19). As partidas acontecem no Cemte e no ginásio do Sesc Horto. A seleção de Mato Grosso do Sul carrega o nome do Brasil no torneio e é composta por atletas de várias cidades, como Campo Grande, Dourados, Maracaju, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O Paraguai está sendo conduzido pelos times Area 4 e Espica, enquanto a Bolívia tem o Santa Cruz como representante. A competição tem disputas tanto no masculino quanto no feminino em todas as categorias.

Durante a solenidade que abriu oficialmente a competição, o presidente da FBMS, Eduardo Marques, conhecido como “Batata”, destacou a importância da competição para o intercâmbio esportivo entre os países vizinhos, aproveitando a posição estratégica de Mato Grosso do Sul como estado fronteiriço.

“O nosso estado está muito próximo de Bolívia, Paraguai e também da Argentina. Acho que esse tipo de intercâmbio é essencial e tem que acontecer mais vezes. Para esses jovens, enfrentar times internacionais é uma experiência fantástica. Além do desafio dentro de quadra, há o aprendizado de conviver com atletas que falam outras línguas e trazem estilos de jogo distintos. Isso agrega muito ao desenvolvimento deles, tanto como jogadores quanto como indivíduos”, afirmou Marques.

O dirigente também mencionou que a expectativa para as próximas edições é ampliar o número de países participantes. "Para o ano que vem, esperamos ter seis países competindo, incluindo a Argentina e o Uruguai, que não puderam participar este ano devido a ajustes no calendário. Estamos confiantes de que a Copa Mercosul continuará crescendo", salientou Marques.

Pitoncito Rojas, chefe da delegação boliviana, também salientou a relevância da participação no torneio e o esforço da equipe para estar presente.

“Viemos de longe, de Santa Cruz de la Sierra, uma viagem de mais de mil quilômetros, tudo pelo esporte, pelo basquetebol. Queremos que nossos jovens atletas tenham a oportunidade de competir e conhecer outra cultura do basquetebol, ampliando seus horizontes dentro e fora de quadra”.

Representante da delegação do Paraguai, Fernando Domingues não poupou elogios à organização do torneio.

“A estrutura que encontramos aqui é realmente impressionante. É uma competição que tem potencial para crescer ainda mais nos próximos anos, envolvendo mais países e proporcionando experiências inesquecíveis para os atletas dos países irmãos. Estamos aqui pelo basquetebol, pelo esporte e, sobretudo, pelo futuro desses jovens”.