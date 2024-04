1ª etapa do Campeonato Estadual de Canoagem 2024 acontece em Anastácio

Competição começa às 8h30 / Ilustrativa

No próximo domingo, dia 14, os amantes da canoagem têm um encontro marcado às margens do Rio Taquarussu, em Anastácio, para a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoagem 2024. O evento promete reunir competidores de alto nível em um cenário deslumbrante, proporcionando um espetáculo emocionante para os espectadores.

A largada está programada para as 8h30, diretamente da Chácara do Titico, local estratégico que oferece toda a infraestrutura necessária para receber os participantes e o público. Com uma inscrição acessível de R$ 40, os interessados em competir podem garantir sua participação e concorrer aos prêmios em disputa.

Para obter mais informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (67) 99921-7868, com Paulo Reis Filho, ou (67) 99915-8657, com Roberto Giroto. Ambos estarão disponíveis para fornecer detalhes sobre as modalidades, regulamentos e qualquer outra dúvida relacionada à competição.

A realização da primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoagem 2024 é uma iniciativa conjunta da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul, MS Canoagem e CRA (Confederação Brasileira de Canoagem), demonstrando o compromisso dessas entidades com o fomento e a promoção do esporte no Estado.