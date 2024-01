1° Copa Regional é realizada em Nioaque com jogos classificatórios

Divulgação

A 1ª Copa Regional realizada no último domingo (7), tem o apoio da Prefeitura Municipal de Nioaque através da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo.

Os jogos foram realizados no Estádio Municipal Mauro Resstel “Morada dos Dinos” foi realizada a fase classificatória da 1ª Copa Regional de Futebol – “Vale dos Dinos” Taça Athayde Machado dos Santos, com jogos no de manhã e também no período da tarde.

Após os resultados dos jogos, as semifinais ficaram da seguinte forma: TEC x CEAB e Farpados X CEAB, com os jogos no próximo domingo (14), a grande final e a disputa de terceiro lugar será no período da tarde, após os resultados das finais.