1º Inter Atléticas em Aquidauana promove integração e competição universitária

Ginásio Poliesportivo de Aquidauana / Divulgação

Nos dias 29 e 30 de junho, Aquidauana se prepara para sediar o 1º Jogos Universitários de Aquidauana - JUAQ, organizado pela Associação Atlética Acadêmica de Intercursos Invasores (AAAII), do campus do CPAQ. O evento reunirá cerca de 500 atletas das atléticas da UFMS de Coxim, Corumbá, Chapadão do Sul, da UEMS de Aquidauana e da Unigran de Dourados.

As competições ocorrerão em oito modalidades esportivas: futsal, futevôlei, vôlei de quadra, vôlei de areia, basquete, xadrez, tênis de mesa e truco. Além da busca pela vitória, o evento visa fortalecer os laços entre os participantes, estudantes universitários e a comunidade aquidauanense.

Os jogos terão início às 7h do dia 29, no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, continuando às 7h30 do dia 30. A entrada será franca, permitindo que toda a comunidade prestigie e apoie os competidores durante os dois dias de evento.

O 1º JUAQ promete ser um momento de intensa competição e intercâmbio cultural, reforçando o espírito esportivo e acadêmico entre os universitários da região.