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Costa Rica

Atletas de Aquidauana e Anastácio marcam presença em desafio de MTB

Flavio Brito

Publicado em 17/05/2017 às 15:34

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Atletas de Aquidauana e Anastácio marcaram presença no Desafio Centro Oeste de Mountain Bike - Brou Bruto, que ocorreu no dia 14 de maio, em Costa Rica (MS).  A prova era válida pelo ranking brasileiro e atraiu atletas de 22 estados Brasileiros.

Conforme a organização mais de mil atletas participaram do evento nas mais diversas categorias entre elas Elite que é uma das mais disputadas. Com um percurso de aproximadamente 52 quilômetros e mais de 800 de altimetria exigiu esforço máximo dos atletas.

Classificação dos atletas de Aquidauana e Anastácio:
Participantes de Aquidauana

Fábio Lopes, no percurso de 40 km 7º lugar categoria Peso Bruto
Andreia Oliveira, no percurso de 40 km Podium - 5º lugar - categoria Livre
Léo Oliveira, no percurso de 40 km - 9º lugar - categoria Livre 
Ériko Gualda, no percurso de 40 km - 14º lugar - categoria Livre

Outros atletas

Elpídio Viana  - percurso de 60 km categoria - categoria Master A2
Isabela Jaques  - percurso de 40 km 
Izabela Arima  - percurso de 60 km 
Eliane Almeida - percurso de 60 km 

Participantes de Anastácio 

Telly Mara, no percurso de 60 km - 19º lugar - categoria Master B1
Edy Cardoso, no percurso de 60 km

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