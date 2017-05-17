Atletas de Aquidauana e Anastácio marcam presença em desafio de MTB

Costa Rica
Atletas de Aquidauana e Anastácio marcaram presença no Desafio Centro Oeste de Mountain Bike - Brou Bruto, que ocorreu no dia 14 de maio, em Costa Rica (MS). A prova era válida pelo ranking brasileiro e atraiu atletas de 22 estados Brasileiros.
Conforme a organização mais de mil atletas participaram do evento nas mais diversas categorias entre elas Elite que é uma das mais disputadas. Com um percurso de aproximadamente 52 quilômetros e mais de 800 de altimetria exigiu esforço máximo dos atletas.
Classificação dos atletas de Aquidauana e Anastácio:
Participantes de Aquidauana
Fábio Lopes, no percurso de 40 km 7º lugar categoria Peso Bruto
Andreia Oliveira, no percurso de 40 km Podium - 5º lugar - categoria Livre
Léo Oliveira, no percurso de 40 km - 9º lugar - categoria Livre
Ériko Gualda, no percurso de 40 km - 14º lugar - categoria Livre
Outros atletas
Elpídio Viana - percurso de 60 km categoria - categoria Master A2
Isabela Jaques - percurso de 40 km
Izabela Arima - percurso de 60 km
Eliane Almeida - percurso de 60 km
Participantes de Anastácio
Telly Mara, no percurso de 60 km - 19º lugar - categoria Master B1
Edy Cardoso, no percurso de 60 km
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS