Atletas de Aquidauana e Anastácio marcam presença em desafio de MTB

Atletas de Aquidauana e Anastácio marcaram presença no Desafio Centro Oeste de Mountain Bike - Brou Bruto, que ocorreu no dia 14 de maio, em Costa Rica (MS). A prova era válida pelo ranking brasileiro e atraiu atletas de 22 estados Brasileiros.

Conforme a organização mais de mil atletas participaram do evento nas mais diversas categorias entre elas Elite que é uma das mais disputadas. Com um percurso de aproximadamente 52 quilômetros e mais de 800 de altimetria exigiu esforço máximo dos atletas.

Classificação dos atletas de Aquidauana e Anastácio:

Participantes de Aquidauana

Fábio Lopes, no percurso de 40 km 7º lugar categoria Peso Bruto

Andreia Oliveira, no percurso de 40 km Podium - 5º lugar - categoria Livre

Léo Oliveira, no percurso de 40 km - 9º lugar - categoria Livre

Ériko Gualda, no percurso de 40 km - 14º lugar - categoria Livre

Outros atletas

Elpídio Viana - percurso de 60 km categoria - categoria Master A2

Isabela Jaques - percurso de 40 km

Izabela Arima - percurso de 60 km

Eliane Almeida - percurso de 60 km

Participantes de Anastácio

Telly Mara, no percurso de 60 km - 19º lugar - categoria Master B1

Edy Cardoso, no percurso de 60 km