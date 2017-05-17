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Esporte

Técnicos do Estado poderão ser beneficiados com bolsa do governo

Projeto de lei do deputado Herculano Borges aprovado hoje garante o benefício

Flavio Brito

Publicado em 17/05/2017 às 16:40

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O Projeto de Lei (PL) 50/2017, que concede Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico em âmbito estadual foi aprovado em sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (16). “Aprovamos na Sessão de hoje o Projeto de Lei que altera a concessão de Bolsa-Atleta e cria a Bolsa-Técnico no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.  Com o novo modelo, nossos atletas e técnicos poderão receber melhores condições econômicas, aumentando assim a representatividade Estado no cenário esportivo nacional”, explica o deputado estadual Herculano Borges. 

O projeto estabelece as seguintes categorias: Bolsa-Atleta Estudantil (participação em eventos nacionais estudantis), Bolsa-Atleta Nacional (participação em competição esportiva em âmbito nacional), Bolsa-Atleta Pódio Complementar (atletas de modalidades individuais olímpicas e paralímpicas), Bolsa-Técnico I (técnico do atleta habilitado a pleitear a Bolsa-Atleta Estudantil) e Bolsa-Técnico II (técnico do atleta habilitado a pleitear a Bolsa-Atleta Nacional).

Herculano Borges (SD), Paulo Corrêa (PR), Cabo Almi (PT), Amarildo Cruz (PT), Dr. Paulo Siufi (PMDB), João Grandão (PT), Lidio Lopes (PEN) e Renato Câmara (PMDB) comemoraram a aprovação da proposta. "É um importante apoio especialmente às famílias carentes", disse Corrêa. "Também atenderá os técnicos e será uma bolsa estratégica para que Mato Grosso do Sul desponte no cenário esportivo", ponderou Amarildo Cruz. "É uma proposta inovadora e que contribuirá muito para a valorização dos atletas", enfatizou Grandão. "Era algo extremamente necessário, inclusive para as famílias do interior do Estado", afirmou Lidio. "Trata-se de um avanço histórico e importante", disse Renato.

Na tribuna, Herculano lembrou a própria trajetória como atleta e treinador de futsal. "Senti na pele a dificuldade em fazer esporte e tenho certeza que esse projeto minimizará o êxodo de atletas para outros estados, até porque prevê que os beneficiados residam em Mato Grosso do Sul", disse. O diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda, explicou que esse é o principal objetivo da proposta. "Constatamos que perdíamos competidores de alto nível para outros estados e construímos o projeto, que será um divisor de águas na valorização do esporte. Os que recebiam bolsa nacional não poderiam acumular a bolsa estadual e agora vão poder e não precisarão mais sair daqui, de perto de suas famílias, e assim não perderemos mais atletas para outros locais”, explicou o diretor-presidente.

Caberá à Fundesporte instituir um comitê gestor para analisar, julgar e deliberar a respeito da concessão, suspensão e cancelamento dos benefícios. Dos recursos orçamentários vinculados ao pagamento dos incentivos, decorrentes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE), até 20% serão destinados às modalidades não olímpicas e não paralímpicas. Para as categorias Bolsa-Atleta Estudantil, Bolsa-Atleta Nacional, Bolsa-Técnico I e Bolsa-Técnico II, o percentual fixado é de 30% dos valores direcionados às modalidades coletivas. Os medalhistas dos Jogos Escolares da Juventude obedecerão a seguinte proporção: bolsas para todos da primeira divisão, seis bolsas para a segunda divisão e quatro bolsas para a terceira divisão.    

 

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