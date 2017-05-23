Time da AABB de Aquidauana participa da Copa Morena 2017

Esportes
Equipe aposta em elenco com jogadores experientes para garantir bons resultados na competição
O time da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Aquidauana representará a cidade na maior competição de futsal do Estado, a Copa Morena de 2017.
A equipe conta o apoio do comércio local e do presidente da AABB, Fabio Rodrigues. De acordo com as informações divulgadas pela associação, a equipe aposta em um elenco cheio de novidades, entre elas o atleta Branco que acaba de chegar do Rio Branco Atlético Clube-ES; e Pedro Beda acaba de chegar da Espanha - onde jogou a temporada pelo Boiro FC.
A equipe conta ainda com atletas que já tiveram passagem no cenário nacional, para garantir uma boa competição. O time será comandado pelos professores Mauro Cesar Gamarra e Wellington Moresco. A fase que tem a participação da equipe Aquidauanense será disputada nos dias 2 e 3 de junho em Guia Lopes.
O time da AABB de Aquidauana tem no elenco os jogadores Kaique e Brian (Goleiros), Gustavo, Wallisson, Murilo, Edson, João Artur, Paulo Zanin, Nivaldo, Pedro Beda, Branco, Matheus. O técnico é Mauro César, auxiliado por Wellington. Responsável pela Equipe: Fabio Rodrigues
Sexta-feira - 02/06
19h30: AABB Aquidauana X Vila Carolina
20h: Twister X Global
Sábado - 03/06
9h: Vila Carolina X Twister
9h30: AABB Aquidauana X Global
19h30: AABB Aquidauana X Twister
20h: Vila Carolina X Global
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