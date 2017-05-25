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Esportes

3ª Copa Dóris de Futsal tem a final marcada para o dia 30 de maio

Alunos das escolas públicas e particulares competem divididos em duas chaves

Flavio Brito

Publicado em 25/05/2017 às 08:50

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Os alunos das redes pública e particular de ensino de Aquidauana e Anastácio competem até o dia 30 de maio na 3º Copa Dóris de Futsal, na categoria “dentinho masculino”.

O evento é uma realização da Escola Dóris Mendes Trindade e da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (Fema) e conta com apoio da Prefeitura de Aquidauana. De acordo com as informações divulgadas pela Gerência de Comunicação, o torneio conta com a participação de oito equipes, divididas em dois grupos. 

A chave A é composta pelas escolas Dóris Mendes Trindade, Centro Cristão B, Falcão e Luiz Mongelli. Na chave B estão os times Centro Cristão A, Erso Gomes, Romalino Alves de Albres e Cejar. 

Os jogos acontecem nos dias de semana a partir das 18h, com realização de quatro partidas por noite. O encerramento está previsto para a terça-feira (30). Aproveitamos para convidar a todos para prestigiar o evento.

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