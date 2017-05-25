Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:01

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Atleta da Bocha Adaptada recebe apoio para melhorar treinamento

Aquidauanense Jerri Maidana treina na Associação Pestalozzi e ganhou de presente um jogo novo de bolas

Flavio Brito

Publicado em 25/05/2017 às 14:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1495738439
1495738440
1495738441
1495738437
1495738442
1495738438

Os atletas da Associação Pestalozzi de Aquidauana continuam avançando nas competições de bocha adaptada realizadas no Estado em outras regiões do país. Os resultados são ainda mais gratificantes quando o esforço é reconhecido com o apoio da comunidade. O paratletra Jerri Maidana Leite, 45 anos, tem a chance de melhorar seu treinamento e almejar os melhores resultados, de que ganhou um jogo novo de bolas do presidente do Simted de Aquidauana, professor Florêncio Escobar. 

“Agora eu treino a qualquer hora”, comemora Jerri, que conversou com a equipe de reportagem de O Pantaneiro, nesta quinta-feira (25). Além de Jerri, os aquidauanenses Carlos Becker, Tiago Arruda, Gilson Matos compuseram a delegação de Mato Grosso do Sul que disputou o regional Centro Oeste de Bocha que foi disputado em Uberaba, Minas Gerais – entre os dias 5 e 9 de abril deste ano. O professor Lázaro Antônio de Sena é responsável pelos treinamentos e pelo Projeto de Bocha Adaptada desenvolvido na Associação Pestalozzi de Aquidauana.

Agora, Jerri Maidana e Tiago Arruda se preparam para disputar o Campeonato Brasileiro. “Aqui, em casa, eu treino todos os dias. Na Pestalozzi, todas as quintas-feiras”, detalhou Jerri, sobre o seu esforço para alcançar os melhores resultados. “Eu estava em casa, treinando com uma bola que não era muito boa. Aí, o professor Florêncio veio e me prometeu umas bolas novas”, contou o aquidauanense, orgulhoso e agradecido pelo gesto em prol do paradesporto. 

Jerri já participou de eventos em Nioaque, Florianópolis, Campo Grande, Brasília e o mais recente em Minas. Quem quiser prestigiar os treinamentos, eles ocorrem todas as quintas-feiras na quadra da Pestalozzi, das 13h30 às 16h30.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo