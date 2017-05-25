Atleta da Bocha Adaptada recebe apoio para melhorar treinamento

Os atletas da Associação Pestalozzi de Aquidauana continuam avançando nas competições de bocha adaptada realizadas no Estado em outras regiões do país. Os resultados são ainda mais gratificantes quando o esforço é reconhecido com o apoio da comunidade. O paratletra Jerri Maidana Leite, 45 anos, tem a chance de melhorar seu treinamento e almejar os melhores resultados, de que ganhou um jogo novo de bolas do presidente do Simted de Aquidauana, professor Florêncio Escobar.

“Agora eu treino a qualquer hora”, comemora Jerri, que conversou com a equipe de reportagem de O Pantaneiro, nesta quinta-feira (25). Além de Jerri, os aquidauanenses Carlos Becker, Tiago Arruda, Gilson Matos compuseram a delegação de Mato Grosso do Sul que disputou o regional Centro Oeste de Bocha que foi disputado em Uberaba, Minas Gerais – entre os dias 5 e 9 de abril deste ano. O professor Lázaro Antônio de Sena é responsável pelos treinamentos e pelo Projeto de Bocha Adaptada desenvolvido na Associação Pestalozzi de Aquidauana.

Agora, Jerri Maidana e Tiago Arruda se preparam para disputar o Campeonato Brasileiro. “Aqui, em casa, eu treino todos os dias. Na Pestalozzi, todas as quintas-feiras”, detalhou Jerri, sobre o seu esforço para alcançar os melhores resultados. “Eu estava em casa, treinando com uma bola que não era muito boa. Aí, o professor Florêncio veio e me prometeu umas bolas novas”, contou o aquidauanense, orgulhoso e agradecido pelo gesto em prol do paradesporto.

Jerri já participou de eventos em Nioaque, Florianópolis, Campo Grande, Brasília e o mais recente em Minas. Quem quiser prestigiar os treinamentos, eles ocorrem todas as quintas-feiras na quadra da Pestalozzi, das 13h30 às 16h30.