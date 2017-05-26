Rio Verde sedia 3ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross

A cidade de Rio Verde de Mato Grosso sedia neste fim de semana a 3ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross. As disputas acontecem no Motódromo Marcio Lima Nantes. A direção da prova estima um público superior a três mil pessoas. Os treinos acontecem no sábado a partir das 14 horas, e no domingo, às 9h. Já as provas serão realizadas das 12h30 às 17h.

É esperada a participação de pilotos das cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Cassilândia e Chapadão do Sul, entre outros municípios do Estado, além do Paraguai.



Segundo o presidente da Federação de Motociclismo do Estado, André Azambuja, cerca de 90 pilotos vão disputar nas categorias Mx1, Mx2, Mx3, Mx4, Mx5, Mx Nacional, Mx Junior, Mx Iniciante, 50 cc e 65 cc. “A disputa promete ser bastante acirrada devido ao alto nível dos participantes. São competidores capacitados. Muitos deles já foram campeões em suas modalidades”, disse o presidente.

Ainda conforme André Azambuja, já estão confirmadas no calendário deste ano do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul corridas também nas cidades de Nova Alvorada do Sul, Sonora, Ponta Porã e São Gabriel do Oeste. “Estamos acertando os últimos detalhes para confirmar disputas em mais dois municípios. Já estamos na fase final de conversação com os prefeitos”, disse o presidente.

A entrada é de graça. A abertura oficial do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul ocorreu no dia 12 de março, na cidade de Maracaju, no Motódromo Osmar Ferreira.