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Série D

Representando o MS, Comercial e 7 tropeçam na rodada do Brasileiro

Renan Nucci

Publicado em 29/05/2017 às 15:10

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Os representantes de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D tropeçaram na segunda rodada da competição. O Comercial, pelo grupo A10, foi a Anápolis e ficou no empate com o time da casa, por 1 a 1. 


Mizael abriu o placar para o Colorado aos 46 minutos da etapa inicial. Mesmo jogando todo o segundo tempo com um homem a mais, cedeu o empate aos 50 minutos, quando Pedro Henrique empatou para os goianos.


No outro jogo do grupo, o Sinop ficou no 1 a 1 com o Ceilândia jogando em casa. Com os resultados, o Colorado lidera o grupo A10 ao lado do Ceilândia com quatro pontos. Anápolis e Sinop tem apenas um.

Sete de Setembro perde a segunda

Já o Sete de Setembro perdeu para o Aparecidense, de virada, por 2 a 1 no Douradão, pelo grupo A11, na estreia do técnico Bazílio Amaral. Sadan abriu o placar para o Sete aos 15 minutos de jogo. Mas na etapa final, Tozin marcou duas vezes aos 25 e aos 35 para garantir a primeira vitória do time goiano na competição.


No outro jogo do grupo, o Luziânia ficou no empate com o União por 1 a 1 em casa. União e Luziânia lideram o grupo com 4 pontos, o Aparecidense tem três e o Sete de Setembro é o lanterna ainda sem pontuar.


Próxima rodada


Na terceira rodada da Série D o Sete de Setembro vai jogar pela sobrevivência na competição diante do Luziânia em Goiás no próximo sábado(03) às 15h (Hora MS). Já o Comercial entra em campo no domingo(04) às 16h(Hora MS) diante do Ceilândia no Morenão em duelo que vale a liderança do grupo.

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